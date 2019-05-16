منصة الشارقة للأفلام تستقبل المشاركات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فتحت مؤسسة الشارقة للفنون باب المشاركة في برنامج «منصّة الشارقة للأفلام»، الذي يقام خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، في سينما سراب المدينة، وسينما الحمراء في الشارقة.

ودعت المؤسسة صناع الأفلام لتقديم أفلامهم الروائية والوثائقية والتجريبية، الطويلة والقصيرة، عبر موقع المؤسسة، حتى الأول من يونيو المقبل. وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب أن تكون جميع الأفلام أصلية، وسيتم النظر في تقديم فيلم واحد فقط لكل مخرج، ولن تقبل الطلبات المتعددة. وتشتمل المنصة على ثلاثة مكونات رئيسة: جوائز وبرنامج الأفلام المقيّمة، والبرنامج العام للجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى العروض الأولى للأفلام الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة.

وتهدف المؤسسة، من خلال برنامج منصة الشارقة للأفلام، إلى دعم المشهد الفني والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مساحة إبداعية خاصة بصنّاع الأفلام البارزين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب.