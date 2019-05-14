«كيلينغ إيف» يهيمن على «البافتا» البريطانية

المصدر: لندن - د.ب.أ

هيمن مسلسل «كيلينغ إيف» على جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (البافتا)، حيث حصل على ثلاث جوائز من ضمن خمسة ترشيحات. وفازت الممثلة جودي كومر بجائزة أفضل ممثلة، وقدمت الشكر للكاتبة فيبي والر بريدج، التي كتبت سيناريو المسلسل.

وكانت جودي قد حازت إشادات النقاد لأدائها شخصية القاتلة فيلانيلي، التي تعجب بشدة بالعميلة الاستخباراتية إيف بولاستري. وحازت الكاتبة فيبي جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل «كيلينغ إيف»، كما فازت الممثلة فيونا شو بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الممثل بنديكت كومبرباتش فاز بجائزة أفضل ممثل رئيس، عن دوره في مسلسل باتريك ميرلروس. وجسد كومبرباتش في المسلسل شخصية شخص مدمن مخدرات، وقدم كومبرباتش الشكر لزوجته صوفيا هنتر، في الخطاب الذي ألقاه لدى تسلمه الجائزة.

وحاز الممثل بن ويشاو جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في مسلسل «إيه فيري إنجليش سكاندل».