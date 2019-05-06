على مائدة سحور «سيرة الحبايب».. أسرار مشاهير بعيداً عن الإثارة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تسيطر العلاقات الإنسانية والجوانب الحياتية في حياة المشاهير المصريين على مائدة سحور برنامج «سيرة الحبايب»، المقرر عرضه على قناة «TeN» المصرية.

ويقدم البرنامج الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، تشاركه للمرة الأولى في تقديم البرنامج الفنانة المغربية جيهان خليل.

ويعد «سيرة الحبايب» برنامجاً بطابع رمضاني خالص، إذ يحاور عبدالحميد وجيهان خليل عدداً من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة، في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

وقال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن «سيرة الحبايب» برنامج شامل، فيه كل ألوان الترفيه، وفكرته مختلفة وجديدة وغير تقليدية، معرباً عن سعادته بخوض تجربة تقديم البرامج الرمضانية للمرة الثانية على التوالي.

وكشف عن عرض البرنامج على منصات إلكترونية، لجذب فئات الشباب التي تستهويها «السوشيال ميديا»، أبرزها «ديلي موشن» و«يوتيوب» و«فيس بوك» و«آي فيليكس».

وأشار إلى أن البرنامج يحافظ على الطابع الرمضاني، بعيداً عن الإثارة والإسفاف، لأنه يستهدف الأسرة، دون تناول قضايا سياسية أو دينية، ويقتصر كلام الضيف على حياته الشخصية والعملية، لافتاً إلى أن من أبرز ضيوف البرنامج الفنان محمد صبحي، وانتصار، وطارق الشيخ، وشيرين.

ولفت إلى أن البرنامج ترك للضيف أن يختار شريكه، بشرط أن يكون أحد المقربين منه على المستوى الاجتماعي أو الأسرى، مؤكداً أن الحوار سيكون غير تقليدي، يكشف فيه الضيف وشريكه بشكل طبيعي ودون تكلف عن أسرارهما وأطرف المواقف التي حدثت بينهما.

ولفت إلى أنه لكسر حالة الملل والرتابة لدى الجمهور، سيتخلل البرنامج طوال عرضه، المحدد بساعة ونصف الساعة، خمس أغان، مع وجود تخت شرقي، إذ يستمع الضيوف لبعض الموسيقى، إضافة إلى فقرة السحور.