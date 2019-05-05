غوريلا وألغام على مائدة إفطار الكوميديا في رمضان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تتنافس ثلاثة برامج كوميدية مصرية في جذب الجمهور ونسب المشاهدة في رمضان المقبل، حيث يعيش سامح حسين في الخيال، ويظهر رامز جلال وبصحبته غوريلا، وهاني رمزي يفجر الألغام.

ويظهر النجم الكوميدي سامح حسين في رمضان المقبل مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب من خلال برنامج «الدور على مين»، الذي يعرض على قناة «تن» المصرية، حيث يقدمون مجموعة من الألعاب.

حسين قال إن فكرة برنامجه «الدور على مين؟» تعتمد على الخيال والارتجال، حيث تتفجر الكوميديا من خلال مجموعة من الألعاب والمواقف المفاجئة، وغير المنطقية، التي يتم وضعها أمام النجوم الشباب ليجسدوها في مواقف تمثيلية أمام الجمهور في الاستديو. وهي النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا «Whose Line Is It Anyway»، الذي يقدّم بـ11 نسخة حول العالم، والذي احتفظ بصدارة التقييم لعشر سنوات متصلة، كأقوى برنامج كوميدي ساخر يعرض في أغلب القنوات المحلية، إذ حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة.

ويطل الفنان رامز جلال في شهر رمضان المقبل على جمهوره من خلال برنامج «رامز في الشلال» وبصحبته غوريلا، حيث ينفذ موقفاً كوميدياً على جزيرة في شرق آسيا دعا إليها النجوم.

وتعتمد فكرة البرنامج على إيهام ضيف الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجأ بأن الجزيرة تغرق هي أيضاً، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة، وتكون الغوريلا هي رامز جلال.

الفنان هاني رمزي انتهى بدوره من تصوير حلقات برنامج «هاني في الألغام».

وتشارك مقدمة البرامج الفنية بوسي شلبي النجم هاني رمزي في تقديم البرنامج الذي تدور فكرته حول دعوة الضيف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، ليفاجأ بانفجار لغم في الطريق.

• «الدور على مين؟» هو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا.