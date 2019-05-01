مغني الراب التونسي «سواج مان» متهم بالفساد المالي

المصدر: تونس - د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية في تونس أن القضاء أصدر، أمس، قراراً بمنع سفر فنان الراب التونسي «سواج مان» لاتهامه بفساد مالي، وذلك بعد يومين من ظهوره الباذخ في برنامج حواري تلفزيوني.

ويشتهر مغني الراب، المعروف بلقب «سواج مان»، بأغانيه على اليوتيوب بشكل خاص، وهو مولود من أمّ تونسية وأب برازيلي في فرنسا، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية.

وظهر المغني على قناة «الحوار التونسي»، السبت الماضي، بلباسه وهيئته المثيرين للجدل، وهو يرتدي مصوغاً من الذهب النفيس تتجاوز قيمته، بحسب ما صرح به في البرنامج، قرابة مليوني دينار تونسي.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة، سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق بالقطب (الجهاز) القضائي المالي، أصدر قراراً بمنع سفر مغني الراب. وأوضح السليطي لإذاعة «موزاييك» الخاصة، أن قاضي التحقيق تعهد منذ نحو خمسة أشهر بفتح تحقيق بشأن جرائم متعلقة بالتحايل وغسل الأموال ضد «سواج مان»، بإذن من النيابة العامة، وبناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بالبنك المركزي. وأشارت الإذاعة إلى قرار قضائي بتجميد مبالغ مالية للمغني «سواج» في حدود 17 مليون دينار.

ظهر المغني

على قناة

تلفزيونية يرتدي

مصوغاً من

الذهب بمليوني

دينار تونسي.