«علاء الدين» يشعل مصباحه في «القصباء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهدت المسرحية الاستعراضية «علاء الدين والمصباح السحري»، التي استضافها، أخيراً، مسرح القصباء في الشارقة، ضمن فعاليات «عالم القصص»، حضوراً كثيفاً من الزوّار الصغار والشباب، الذين استمتعوا بمشاهدة العرض المسرحي الغنائي، الذي جمع بين السحر والتشويق ليحلق بهم إلى عوالم الشرق والأساطير والمغامرات.

وجمعت المسرحية - التي تعدّ السادسة في سلسلة عروض «عالم القصص» - بين فن سرد الحكايات الشعبية القديمة والمؤثرات الصوتية والخدع البصرية لمشاهد السجاد الطائر، التي خطفت أنظار المشاهدين الصغار، وأخذتهم إلى عالم الحكايات السحري، من خلال العرض الغنائي الراقص، الذي جسّد الصراع الأزلي بين الخير والشر. وأتاح العرض المسرحي للجمهور، الذي اكتظت به مدرجات مسرح القصباء، من خلال قالب سردي ترفيهي غنائي، استكشاف الجوانب المختلفة للشخصيات الأسطورية، لاسيما شخصية الشاب الطيب علاء الدين، والساحر الشرير المتعطش للسلطة، والمال الذي دفعه طمعه لسرقة المصباح السحري.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية علاء الدين وقصته مع المصباح السحري، ومواجهته للشرير الطماع الذي يتطلع إلى الاستيلاء على المصباح السحري ليحقق أهدافه الشريرة.