فرنسا بحاجة إلى عمال ماهرون لترميم «نوتردام»

المصدر: باريس - رويترز

تسابق فرنسا الزمن لترميم كاتدرائية نوتردام ذات الشهرة العالمية، لكن يبدو أنها تعاني نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة الماهرة، ويأمل رومان لوجوب (18 عاماً) أن يؤهله التدريب الذي يتلقاه في مجال النجارة ليكون ضمن المختارين للمشاركة في تنفيذ مهمة مرموقة هي إعادة سقف الكاتدرائية الذي يرجع بناؤه لقرون إلى سابق رونقه. وقال لوجوب «سيكون إنجازاً أن يكون بوسعي القول إنني شاركت في ترميم نوتردام».

ولوجوب هو واحد من بين نحو 10 آلاف طالب يتدربون في «كومبانيون دو دوفوار» وهي رابطة للحرفيين تأسست قبل أكثر من 70 عاماً لتدريب الناس على الحرف المختلفة، وفقاً للأساليب التي كانت سائدة في القرون الوسطى. ونبه جون كلود بيلونجيه الذي يرأس «كومبانيون دو دوفوار» الحكومة الفرنسية عقب الحريق إلى أن هناك نقصاً في الأيدي العاملة في مجال البناء، ما قد يبطئ من عملية ترميم نوتردام. وقال بيلونجيه إن الشركات التي تتعامل معها الرابطة تواجه عجزاً بالمئات في النحاتين والبناءين والنجارين وبناة الأسقف.