7 نجمات خليجيات يؤنّثن دراما رمضان

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

حضور لافت تسجله نجمات الدراما الخليجية والإماراتية هذا العام، عبر مجموعة من الإطلالات الاستثنائية، والمسلسلات والأعمال الدرامية التي سيتابعها الجمهور في شهر رمضان 2019، إذ تتعدد الأدوار، وتتباين الشخصيات التي يتصدين لتقديمها، لتراوح ما بين النماذج الخيرة والشخصيات الصلبة والقاسية، ما يفتح مجالاً أوسع لتكريس التنوع وتجسيد المواهب المتعددة لأصحابها. في الوقت الذي يتوقع الكثيرون أن تلعب الدراما الخليجية هذا الموسم دوراً أكبر في كشف صورة المجتمع، وطرح مختلف قضاياه وأزماته الاجتماعية، عبر حزمة من الرسائل والأهداف والتفاصيل الدرامية التي من المتوقع أن تتفاعل معها شرائح واسعة من جمهور وعشاق الدراما الرمضانية ومتابعيها.

وربما للمرة الأولى، تجتمع أبرز سبع نجمات بالدراما الخليجية في بطولات درامية متنوعة الأهداف والمضامين، لتأثيث فضاءات الفرجة ومكونات المشاهدة الممتعة على شاشتَي تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وتقديم أعمال درامية يتوقع لها صناعها النجاح والاهتمام الجماهيريين على امتداد أيام الشهر الفضيل، وذلك بعد أن أثبتت تجربة البطولات النسائية المطلقة نجاحها الباهر على مدى السنوات الماضية، ما استوجب عودتها مجدداً هذا العام للتربع على عرش الدراما الخليجية، بعد أن استطاعت نجماتها إلى اليوم، الإسهام في تقديم مزيج موفق من الدراما الواعية بدينامية الواقع والكوميديا الراقية، بشكل لفت لها أنظار المشاهد.

سيدة الشاشة الخليجية

للعام الثالث على التوالي، وبعد إطلالتها الرمضانية الناجحة في مسلسل «مع حصة قلم»، العام الماضي، ومسلسل «رمانة» في رمضان 2017، تعود سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة حياة الفهد، في مسلسلها الجديد هذا العام، الذي يحمل عنوان «حدود الشر» إلى جانب شيماء علي، هبة الدري، هيا الشعيبي، هنادي الكندري، وغيرهن. وذلك، في عودة افتراضية تحاكي من خلالها النجمة الكويتية شخصية «نعيمة»، السيدة القوية التي تحاول استعادة زوجها وأمن أسرتها، لتكون لسان حال شريحة معينة من سيدات المجتمع، في أواخر فترة الخمسينات من القرن الماضي، وتفاصيل حكمهن وسيطرتهن الممتدة على مجتمعاتهن الصغيرة، التي ينتهي امتدادها عند عتبات منازلهن.

«صنعة إماراتية»

في سياق درامي موازٍ، تبقى الممثلة الإماراتية القديرة، رزيقة طارش، على خارطة نجوم الدراما الرمضانية، التي تعرض هذا العام على شاشة قناة سما دبي، إذ تخوض تجربة جديدة في المسلسل الإماراتي التراثي الجديد «الطواش»، مع كوكبة من أهم نجوم الدراما الإماراتية أمثال أحمد الجسمي، مروان عبدالله، سعيد سالم، وغيرهم. والعمل عن نصّ للكاتب الإماراتي، جمال سالم، ويجسد قصة أزمة «شاهين الطواش» تاجر اللؤلؤ، الذي تسانده زوجته بعد أن تصاب تجارته بالكساد، فيصاب بالإفلاس الكامل ويفقد هو وبناته الثلاث (لولوة ودانة ونجود) قوت يومهم.

«جبروت الوالدة»

بعد تقديمهما مسلسلَي «عبرة شارع» و«عطر»، ونيلهما نسبة متابعة عالية واهتماماً جماهيرياً لافتاً، تغيب الفنانة القديرة سعاد عبدالله، والنجمة الكويتية هدى حسين هذا العام عن شاشتَي تلفزيون دبي وقناة سما دبي. في الوقت الذي تتصدى النجمة الكويتية، إلهام الفضالة، لتقديم دور استثنائي يلامس حدود المغامرة الدرامية الجديدة، حيث تجسد النجمة دوراً جديداً كلياً في المسلسل الدرامي الجديد «وما أدراك ما أمي»، للكاتب علي الدوحان والمخرج حسين الحليبي، فتروي، بمشاركة هنادي الكندري وفاطمة الصفي وهيا الشعيبي ونور الشيخ، حكاية والدة قاسية ومتسلطة تتصف بالأنانية وحب السيطرة، والرغبة الجامحة في التحكم في مآلات بناتها الأربع، حيث تبدأ أحداث العمل عندما تقرر ابنتها (حسنة) أن تبدأ حياتها من جديد، فتقابل بالرفض القاطع من الجميع، وعلى رأسهم والدتها المهووسة بالسلطة، فتحاول عرقلة زواجها عبر المساومة على مهرها.

حكاية كفاح

بعد تسجيل نجاحها في تجربة الإخراج التلفزيوني، ودورها المميز في مسلسل «الخافي أعظم»، رمضان الماضي، تعود النجمة الكويتية، هيا عبدالسلام، هذا العام، لتخوض تجربة الإخراج والتمثيل في مسلسل«أجندة»، الذي تقتسم فيه البطولة إلى جانب ريم أرحمة وليلى عبدالله، عن نص للكاتبة مريم ناصر. ويجسد العمل قصة تحديات البداية ومشقة الانطلاق من الصفر، وتجاوز الصعوبات بالكفاح والإصرار، كما ينطق المسلسل بحكاية «هاجر» وتفاصيل حياتها بعد زواجها المبكر الذي انتهى بوفاة الزوج، ومن ثم زواجها الثاني الذي أثمر ابنتها الوحيدة «ليال».

في المقابل، تستعد النجمة العُمانية، بثينة الرئيسي، لتروي حكاية (فاطمة) وحيدة والدها تاجر الأقمشة المعروف بضعفه أمام زوجته مريم ابنة تاجر المجوهرات الشهير، وتفاصيل حياة أسرتها من خلال المسلسل الدرامي الجديد «الديرفة» الذي يسافر بالمشاهد في رحلة إلى الزمن الجميل، الذي ينطلق من خمسينات القرن الماضي، مروراً بالستينات، ووصولاً إلى حقبة السبعينات، حيث تتوالى الأحداث الاجتماعية بنسق دارمي متوازن يجمع بين الدراما الراقية والمشاعر الرومانسية، مع النجم الكويتي المخضرم، محمد المنصور، وأسمهان توفيق، وهيفاء عادل، ومجموعة من نجوم الدراما الكويتية.

حكايات متفرقة

على الرغم من أن الجمهور سبق له التعرف إلى مواهبها الفذة في مجال الكوميديا الساخرة والمواقف الطريفة، إلا أن النجمة الكويتية، هيا الشعيبي، تصرّ هذا العام على إبراز الجانب الآخر من موهبتها الفنية، وإثبات قدرتها على محاكاة شخصيات درامية مؤثرة، لها وقع عميق في نفوس متابعي الشاشة الفضية هذا العام، فتقف في رمضان إلى جانب حياة الفهد ونجوم مسلسل «حدود الشر»، تحت إدارة المخرج أحمد دعيبس، ونص للكاتب الدرامي محمد خالد النشمي، لتكون شاهد عيان على قسوة الأم في مسلسل «وما أدراك ما أمي»، إلى جانب إلهام الفضالة وكوكبة من نجوم العمل الجديد للمخرج حسين الحليبي. ومع إطلالة صمود الكندري، تكتمل قائمة نجمات الدراما الخليجية لهذا العام، بعد أن انضمت النجمة الكويتية الشابة إلى فريق مسلسل «مني وفيني» في رؤية فنية جديدة لرصد جملة من القضايا الاجتماعية، في إطار تحليلي لا يخلو من العمق الدرامي الذي تجسده مجموعة من الخطوط الدرامية والأحداث المتوازية.

- رزيقة طارش تخوض تجربة جديدة في المسلسل الإماراتي «الطواش».

- نماذج خيرة وشخصيات قاسية، وحزمة رسائل تطرحها المسلسلات.