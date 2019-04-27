«ابن الفراشات الملكية» في ضيافة نادي «فكرة علمية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز علم الجينوم والأنظمة الحيوية، التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، ندوته السابعة تحت عنوان «على أجنحة الفراشة الملكية: عندما يلتقي العلم بفن صناعة السينما»، التي تندرج ضمن أجندة فعاليات نادي «فكرة علمية».

وستسلط الندوة، يوم الثلاثاء المقبل في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، الضوء على دور العلم في التعبير الدرامي وتصوير الخيال في السينما. كما ستتطرق إلى البحث العلمي وصناعة الأفلام. وتهدف الندوة إلى إطلاق حوارٍ حول الدور المهم الذي يلعبه العلم في هذا السياق، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع المحلي في ما يتعلق بعدد من القضايا العلمية المتنوعة.

وسيستعرض الأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا بجامعة نيويورك أبوظبي وصانع الأفلام، أليكسيس جامبيز، الطرق التي يستخدمها لإخراج أفلامه العلمية في أغلب الأحيان من منظور الحيوانات. وسيناقش فيلمه الأخير «ابن الفراشات الملكية» وهو فيلم درامي يتمحور حول رحلة الفراشات، ويطرح موضوعات تتعلق بعلم الأحياء التطوري، وقضايا أوسع تشمل الهجرة والسياسة والطقوس المختلفة.

وانطلاقاً من رؤية «فكرة علمية» التي تسعى إلى توعية المجتمع المحلي تجاه الجوانب العلمية، يستكشف النادي موضوعات تتعلق بحماية الإرث الثقافي من خلال العلم والإيقاعات والظروف البيولوجية والتغير المناخي والتكيف البيئي، إضافة إلى دور العلم في المجتمع، وغيرها من الموضوعات المتميزة الأخرى.

- الندوة تسلط الضوء

على دور العلم في

التعبير الدرامي وتصوير

الخيال في السينما.