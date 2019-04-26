بالفيديو.. تعرف على المرشحين للفوز بجائزة النقاد السنوية‎

المصدر:
  • متابعة الامارات اليوم
التاريخ:

كشف مركز السينما العربية عن المرشحين للفوز بـجوائز النقاد السنوية في نسختها الثالثة، والتي يشارك في اختيارهم 75 ناقداً من 34 دولة حول العالم من بينهم الزميلة علا الشيخ ، والذين  شاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها خلال العام الماضي ، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين على هامش فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي (من 14 إلى 25 مايو/ أيار).

وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي:

عن الآباء والأبناء | إخراج طلال ديركي | سوريا

طِرْس.. رحلة الصعود إلى المرئي | إخراج غسان حلواني | لبنان

فوضى | إخراجة سارة فتاحي | سوريا ولبنان

أفضل ممثلة:

مها العلمي | صوفيا | المغرب

مريهان مجدي | ورد مسموم | مصر

سارة لايساك | ريح رباني | الجزائر

أفضل ممثل:

محمد ظريف | ولدي | تونس

أحمد الحفيان | فتوى | تونس

زين الرفاعي | كفرناحوم | لبنان

أفضل سيناريو:

مريم بن مبارك | صوفيا | المغرب

أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر

رامي عليان | التقارير حول ساره وسليم | فلسطين

أفضل مخرج:

أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر

نادين لبكي | كفرناحوم | لبنان

هشام العسري | الجاهلية | المغرب


أفضل فيلم روائي:

يوم الدين | إخراج: أبو بكر شوقي | مصر

كفرناحوم | إخراج: نادين لبكي | لبنان

 

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