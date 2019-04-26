بالفيديو.. تعرف على المرشحين للفوز بجائزة النقاد السنوية‎

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشف مركز السينما العربية عن المرشحين للفوز بـجوائز النقاد السنوية في نسختها الثالثة، والتي يشارك في اختيارهم 75 ناقداً من 34 دولة حول العالم من بينهم الزميلة علا الشيخ ، والذين شاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها خلال العام الماضي ، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين على هامش فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي (من 14 إلى 25 مايو/ أيار).

وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي:

عن الآباء والأبناء | إخراج طلال ديركي | سوريا

طِرْس.. رحلة الصعود إلى المرئي | إخراج غسان حلواني | لبنان

فوضى | إخراجة سارة فتاحي | سوريا ولبنان

أفضل ممثلة:

مها العلمي | صوفيا | المغرب

مريهان مجدي | ورد مسموم | مصر

سارة لايساك | ريح رباني | الجزائر

أفضل ممثل:

محمد ظريف | ولدي | تونس

أحمد الحفيان | فتوى | تونس

زين الرفاعي | كفرناحوم | لبنان

أفضل سيناريو:

مريم بن مبارك | صوفيا | المغرب

أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر

رامي عليان | التقارير حول ساره وسليم | فلسطين

أفضل مخرج:

أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر

نادين لبكي | كفرناحوم | لبنان

هشام العسري | الجاهلية | المغرب



أفضل فيلم روائي:

يوم الدين | إخراج: أبو بكر شوقي | مصر

كفرناحوم | إخراج: نادين لبكي | لبنان