بالفيديو.. تعرف على المرشحين للفوز بجائزة النقاد السنوية‎

كشف مركز السينما العربية عن المرشحين للفوز بـجوائز النقاد السنوية في نسختها الثالثة، والتي يشارك في اختيارهم 75 ناقداً من 34 دولة حول العالم من بينهم الزميلة علا الشيخ ، والذين شاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها خلال العام الماضي ، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين على هامش فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي (من 14 إلى 25 مايو/ أيار).
وجاءت الترشيحات كالتالي:
أفضل فيلم وثائقي:
عن الآباء والأبناء | إخراج طلال ديركي | سوريا
طِرْس.. رحلة الصعود إلى المرئي | إخراج غسان حلواني | لبنان
فوضى | إخراجة سارة فتاحي | سوريا ولبنان
أفضل ممثلة:
مها العلمي | صوفيا | المغرب
مريهان مجدي | ورد مسموم | مصر
سارة لايساك | ريح رباني | الجزائر
أفضل ممثل:
محمد ظريف | ولدي | تونس
أحمد الحفيان | فتوى | تونس
زين الرفاعي | كفرناحوم | لبنان
أفضل سيناريو:
مريم بن مبارك | صوفيا | المغرب
أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر
رامي عليان | التقارير حول ساره وسليم | فلسطين
أفضل مخرج:
أبو بكر شوقي | يوم الدين | مصر
نادين لبكي | كفرناحوم | لبنان
هشام العسري | الجاهلية | المغرب
أفضل فيلم روائي:
يوم الدين | إخراج: أبو بكر شوقي | مصر
كفرناحوم | إخراج: نادين لبكي | لبنان