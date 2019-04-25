4 مصممين يتنافسون على لقب «فاشن ستار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل المشتركون الأربعة في برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، إلى الحلقة الختامية، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة التاسعة من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وقبل بداية منافسات الحلقة التي بثت الليلة قبل الماضية، قدم تقرير خاص عن مجريات الحلقة الثامنة وخروج المشتركة ابتسام سلمان (البحرين)، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء أربعة مشتركين سيتنافسون على الفوز بجوائز تصل إلى 370 ألف درهم.

وطلبت ريم عكرا من المشتركين، في بداية الحلقة قبل الختامية، متابعة مشاهد من فيلم «ذا غرايتست شومان»، وتقديم تصاميم خاصة للمرأة مستوحاة من عالم الاستعراض، وألزمت كل مشترك بتقديم ثلاثة فساتين، وأن تكون التصاميم قابلة للارتداء اليومي في العرض الأقوى في هذه الحلقة، قبل أن تطلب منهم الذهاب إلى مكتبها، إذ كانت بانتظارهم مفاجأة أخرى، تتيح لهم الحصانة والانتقال مباشرة إلى الحلقة النهائية، إذ قدمت لكل مشترك فرصة اختيار لوحة امرأة مشهورة، وتقديم تصميم ملائم لها يمكن أن ترتديه في هذا العام، إذ حصلت رناد حفني (السعودية) على صورة «موناليزا»، واختارت إيمان رمَّال (لبنان) لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»، فيما اختار حسن بن عياش (تونس) لوحة «مي إند ماي باروتس» التي رسمتها فريدا كاهلو في عام 1941، فيما حصل إلياس والي (الجزائر) على لوحة «لابروموناد»، لمونييه، ليفوز في التحدي حسن بن عياش، ويحصل على الحصانة والتأهل إلى الحلقة الختامية.

بعدها انتقل المشتركون إلى تقديم تصاميمهم المستوحاة من تحدي «عالم الاستعراض»، وضمت المجموعة الأولى إلياس والي، ورناد حفني التي نالت (نجمتين ذهبيتين) لتبقى في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، كذلك الحال بالنسبة إلى إلياس الذي نال (نجمتين حمراوين).

وفي المجموعة الثانية، قدمت إيمان رمَّال تصاميمها المستوحاة من عالم الاستعراض، فيما استوحى حسن بن عياش تصاميمه من فيريدي ميركوري، جيمي بايج، دافيد بوي، وحصلت إيمان على (ثلاث نجمات ذهبية)، تأهلت معها إلى المنافسات النهائية، إلى جانب حسن الذي ضمن سابقاً التأهل لحصوله على الحصانة في التحدي الأول.

دائرة الخطر

قبل اجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، تابع الجمهور تقريراً عن مجموعة ريم عكرا لفساتين الزفاف للعام الجاري، والاحتفال الذي أقامته بهذه المناسبة مع 30 عروساً، إلى جانب تقديم مجموعة ربيع 2019 في نيويورك، قبل أن تدعو ليلى بن خليفة رناد حفني، وإلياس والي، للوقوف أمام لجنة التحكيم، والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة التاسعة من «فاشن ستار»، وقررت ريم عكرا عدم استبعاد أي مشترك في الحلقة، لينتقل المشتركون الأربعة إلى الحلقة الختامية للمنافسة على الفوز بلقب «فاشن ستار» في موسمه الرابع.

• البرنامج يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء.