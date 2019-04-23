«برواز دبي».. أفضل مشروع سياحي ترفيهي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز «برواز دبي»، التابع لبلدية دبي، بجائزة أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه، ضمن جوائز ميد للمشاريع مع بنك المشرق، وذلك تحقيقاً لرؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة من خلال تطوير مرافق ترفيهية وعامة جاذبة.

ويؤكد تصدر «برواز دبي» فئة أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه المكانة المتفردة التي يحتلها بين المعالم السياحية والعمرانية في العالم، وتصميمه الجذاب والفريد من نوعه، الذي جذب أنظار عدد كبير من زوار مدينة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية ببلدية دبي، المهندس طالب جلفار، إن «(برواز دبي) يأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية وترفيهية وسياحية وعالمية»، مشيراً إلى حرص بلدية دبي على إطلاق مشروعات متفردة، وتعمل على إبراز ريادة مدينة دبي في مختلف المجالات، وذلك عن طريق الالتزام بالاستراتيجيات والأهداف.

ولفت جلفار إلى أن حصول «برواز دبي» على هذه الجائزة يعد إنجازاً متميزاً، حيث نسعى دائماً إلى إثراء المدينة بالمشروعات التي تسهم في تسليط الضوء على النهضة العمرانية الفريدة التي تشهدها دبي، مشيراً إلى أن «برواز دبي» أصبح واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة منذ افتتاحه في يناير 2018.