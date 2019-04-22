«حوار الطبول» يبدأ في قلعة صلاح الدين

المصدر: القاهرة - رويترز

احتضنت قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة افتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، أول من أمس، بمشاركة فرق موسيقية من أكثر من 20 دولة.

يتميز المهرجان الذي يقام سنوياً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» بالعروض التفاعلية مع الجمهور من خلال «الورشة الفنية»، التي تقام في الافتتاح والختام بمشاركة جميع الفرق، وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية.

ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا العام الصين وإندونيسيا والمالديف والهند وكولومبيا والمكسيك واليونان وأرمينيا وبولندا والسعودية والأردن، فيما اختيرت إفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة.

ومن مصر تشارك فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة، وأخرى تابعة لوزارة الثقافة، وكذلك وزارة الشباب والرياضة. وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 27 أبريل الجاري.