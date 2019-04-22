مبدعون عالميون يضعون لمساتهم على الفصل الأخير من «ألف ليلة وليلة»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

كشف مسرح المجاز بالشارقة عن أسماء فريق العمل المشارك في عرض «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» الذي يقدمه المسرح في خمسة عروض متتالية خلال الفترة من 23 - 27 أبريل الجاري، احتفاءً بانطلاق فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، ويشهد مشاركة 537 خبيراً ومختصاً وفناناً عالمياً من 25 جنسية، يروون ملحمة فنية.

وسيجمع العمل الفني، الذي تكشف من خلاله الشارقة أسرار الفصل الأخير من «ألف ليلة وليلة» في أضخم إنتاج عربي عبر تاريخ العروض الفنية المسرحية من إنتاج مسرح المجاز، وتنفيذ «مالتبل إنترناشونال» بالتعاون مع «7 فنجرز» وArtists in Motion، الذي سيُقدم للجمهور في عرض حي بثلاث لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، نخبة من أصحاب الخبرات العالمية في الفن والموسيقى والأداء والضوء والخيال، الذين استعدوا لتقديمه بعد إتمام نحو 1000 ساعة تدريبية على مدار عام كامل.

ويحمل العمل بصمات فيليب سكاف، المخرج الإبداعي، والرئيس التنفيذي للإبداع والرئيس التنفيذي لشركة «مالتبل إنترناشونال»، الذي درس الفنون البصرية في جامعة لافال بكندا، وتخرج فيها في عام 1979، منطلقاً في رحلته نحو عالم الأعمال الاستعراضية، ليبدع العمل الفني «إفريقيا أولاً»، أكبر عرض حي في القارة السمراء، و«عناقيد الضياء» في الشارقة.

ويتمتع سيباستيان سولديفيلا، مخرج العرض، والمؤسس المشارك والمدير الفني لـ«7 فنجرز»، بتاريخ حافل بالنجاحات في العروض الحية التي أهلته للفوز ببطولة فرنسا الوطنية خمس مرات، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى في مهرجان مونديال دو سيرك دي ديمان بباريس. ويتولى ريتشارد ليندساي، مدير المحتوى الإبداعي، ومؤسس ورئيس قسم الإبداع في شركة «Artists in Motion» الأسترالية، إضفاء الكثير من اللمسات الفنية على العمل، معتمداً على خبرة ومهارة تتجاوز الـ20 عاماً في سرد القصص من خلال التصاميم، وقد شارك في العديد من المشروعات الكبرى. ويقود هاروت فازليان، الأوركسترا التي تضم 51 عازفاً، معتمداً على خبرته باعتباره قائد فرقة الفنانة اللبنانية فيروز، وقائد الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، ويحمل درجة الماجستير في السيمفونية ودرجة، الدكتوراه بالتربية الموسيقية. وإلى جانب فازليان، يعمل ماكسيم لوباج، المؤلف الموسيقي الكندي، على دمج الموسيقى الكلاسيكية والإلكترونية في عمل فريد من نوعه، ليقدم نغمات وإيقاعات تظل في ذاكرة كل من يستمع إليها، مستنداً على مهاراته الكبيرة في تأليف الموسيقى للبرامج التلفزيونية، وأفلام الرسوم المتحركة، والمسرح.

ويعتمد الصوت الذي يعد جزءاً أساسياً في العرض، على لمسات مارك فريكين، مهندس الصوت المتمرس في خلط المؤثرات الصوتية، وتقديم تجربة سمعية مميزة، بفضل ذوقه وخبرته الواسعة في عالم هندسة الصوت.

استعراضات.. وملابس

يستعين العمل بخبرات جنيفيف دوريون - كوبال، مصممة الرقصات العالمية التي تعاونت مع أسماء كبيرة، مثل سيلين ديون، وغريغوري تشارلز، وغيرهما.

ويرتدي الممثلون والراقصون في «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» أزياء من عصور زمنية مختلفة، أبدع في اختيارها وتصميمها جيمس لافوا، مصمم الأزياء الكندي.

قائد فرقة الفنانة فيروز فازليان، يقود أوركسترا العمل التي تضم 51 عازفاً.

1000

ساعة تدريبية على مدار عام كامل، استغرقها إعداد العمل.

3

لغات سيقدم بها العمل : العربية، والإنجليزية، والفرنسية.