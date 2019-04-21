معرض مصري - ألماني يكشف «أسرار أمنحتب» في طيبة

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

يوثّق معرض صور من معبد لأمنحتب الثالث في طيبة، بمتحف التحنيط الفرعوني، بمدينة الأقصر (721 كم جنوب القاهرة)، مسيرة 20 عاماً من الحفائر وأعمال الترميم التي تقوم بها البعثة المشتركة لوزارة الآثار المصرية، والمعهد الألماني للآثار، ضمن ما يسمى بمشروع ترميم تمثالي ممنون ومعبد أمنحتب الثالث.

وقال المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد يحيى عويضة، إن المعرض الذي افتتح أول من أمس يأتي بمناسبة مرور 20 عاماً على بدء عمل بعثة الآثار المصرية الألمانية المشتركة في المعبد، برئاسة عالمة المصريات الألمانية، الدكتورة هوريج سورزيان.

وأشار إلى أن المعرض يشرح لزواره الكثير من أسرار معبد أمنحتب، وأهم ما شهده من اكتشافات أثرية، وما جرى بين جنباته من أعمال ترميم وتركيب لتماثيل أمنحتب الضخمة.