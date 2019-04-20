أب ينتزع صغيره من فكّي «دينغو» شرس

المصدر: سيدني - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام محلية في أستراليا، أن أباً تمكّن من انتزاع طفله الصغير من بين فكّي كلب أسترالي (دينغو)، في جزيرة بشمال البلاد.

ووفقاً لوكالة «أسوشيتدبرس» الأسترالية، سمع الأب بكاء الطفل عندما كان الكلب يسحبه من مخيم عائلته إلى الأدغال في جزيرة فريزر بمقاطعة كوينزلاند، في وقت متأخر أول من أمس.

ونقلت الوكالة عن المسعف بين دو تويت: «استيقظ الوالدان على بكاء الطفل، وسمعا صوته يذهب بعيداً عن سيارة التخييم». وحينئذ ركض الأب خارج السيارة الفان، وانتزع طفله من الكلب، وأسرع بإبلاغ أجهزة الطوارئ، بعدما طارد العديد من كلاب الـ«دينغو».

وأسعف الطفل بالقرب من موقع الحادث، حيث أصيب بجرحين عميقين في رقبته، وجروح أقل حدة في رأسه، ثم جرى نقله إلى المستشفى. ويعيش نحو 200 من كلاب «دينغو» الأسترالية نقية السلالة في تلك الجزيرة، التي تعد جزءاً من منطقة حدائق ساندي الوطنية الكبرى، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو). وهذه الكلاب محمية في الحدائق الوطنية بكوينزلاند، باعتبارها نوعاً أصلياً محلياً.