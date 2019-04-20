تايلاند تحتفي بأستراليَين شاركا في إنقاذ فتية الكهف

المصدر: بانكوك - رويترز

كرّم ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، أمس، غواصَين أستراليَين شاركا في إنقاذ فريق كرة قدم مؤلف من 12 فتى ومدربهم من كهف غمرته المياه في يوليو الماضي.

وأقيمت مراسم التكريم في العاصمة التايلاندية بانكوك. وحوصر الفتيان الذين تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاماً في 23 يونيو الماضي، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف في إقليم تشيانغ راي، بعدما غمرت المياه في موسم الأمطار الأنفاق.

وكان الأستراليان ريتشارد هاريس وكريج تشالين، ضمن فريق الإنقاذ الرئيس الذي يضم 13 غواصاً أجنبياً، وخمسة من غواصي البحرية التايلاندية، ونقل الفتية ومدربهم للأمان. ومنحتهما الحكومة التايلاندية وسامين رفيعين في أول رحلة لهما لتايلاند منذ عملية الإنقاذ.