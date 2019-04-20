«مجاريح» على مسرح «العويس» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس،عرضاً لمسرحية «مجاريح» لمسرح الشارقة الوطني، على مسرح المؤسسة بدبي، حيث قدمت الفرقة عرضاً متميزاً للمسرحية التي حصدت أربع جوائز في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الثالثة في فبراير الماضي، حضره جمهور كبير ونوعي.

وتناولت المسرحية فكرة العبودية من خلال مفردات تراثية وظفت الموروث الشعبي، وتم تحميله بالدلالات والإيحاءات، عبر تآلف هارموني للفريق الذي أتقن دوره، حيث دمج مخرج المسرحية محمد العامري تقنية الغرافيك بالمفردات والإكسسوارات المحلية والتراثية، والاعتماد على الآلات الموسيقية الحديثة، مع الآلات والفنون الموسيقية الشعبية (الهبّان)، لينتقل بسلاسة بين أزمنة متعددة.

المسرحية من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، وبطولة حبيب غلوم وموسى البقيشي ومحمد غانم وبدور ومحمد طرار وناجي جمعة وسارة، وشارك في الجوقة كل من: عثمان عبيد ومحمد البدواوي وجوهر الحمادي وسعيد العبيدلي، وأسهم في الفريق الفني كل من: إبراهيم الأميري للتأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية والمهندس وليد عمران لهندسة الديكور، وهبة مصطفى لتصميم الأداء الحركي والتعبيري، ومحمد العامري لتصميم الإضاءة والأزياء، ومحمد عادل للتصوير الفوتوغرافي، ويحيى زكريا لتنفيذ الصوت، وماجد المعيني وحميد العسيري لتنفيذ الإضاءة، وأحمد الدلالي وعبدالله الهاشمي لتنفيذ الإنتاج. وفي نهاية العرض كرم الدكتور محمد عبدالله المطوع عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أسرة العرض، وقدم لهم درع العويس التذكارية، وشكرهم على ما بذلوه من جهد متميز، ثم التقط الجمهور صوراً تذكارية مع فريق المسرحية.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد انتهجت دعم العروض المسرحية المحلية تعزيزاً لدور المسرح في نهضة المجتمع، حيث نظمت العديد من العروض المسرحيات خلال مواسمها الثقافية الماضية مثل: «صهيل الطين» و«بايتة» و«بهلول» و«خفيف الروح» و«الحلاج وحيداً»، وغيرها من المسرحيات المحلية التي تعكس هوية أصيلة للثقافة العربية، وتؤكد حضورها في المجتمع.