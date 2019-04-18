منزل أميرة النرويج الصيفي.. للبيع

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

ذكر محامٍ، أمس، أن الأميرة النرويجية مارثا لويز، طرحت منزلها الذي تقضي فيه العطلة الصيفية للبيع. ويطل عقار «بلوكسبرج»، في جزيرة هانكو بمنطقة أوسلو فجورد غرب مدينة فريدريكستاد، على مشاهد بانورامية وشريط ساحلي طويل، ورصيف ميناء ومرفأ والعديد من الأكواخ، طبقاً لما ذكرته صحيفة «فينانسافيزن». وصارت جزيرة هانكو منذ عام 1870 منطقة ترفيهية تحظى بشعبية، وكان المبنى الرئيس المكون من طابقين قد شيد عام 1918.

وقال المحامي، توربجورن إيه كيه، الذي يتولى عملية البيع، إن القيمة المقدرة للمنزل تبلغ 35 مليون كرونر (4.1 ملايين دولار). وستبدأ عملية البيع بعد عطلة عيد الفصح.

وكان الملك أولاف، جد مارثا لويز، قد اشترى العقار عام 1947. وعندما توفي الملك أولاف عام 1991، ورث ابنه الملك هارلد الخامس العقار. وبعد ذلك بـ10 سنوات آلت ملكيته للأميرة مارثا لويس.