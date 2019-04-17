جدل «نوبل للأدب».. في كتاب قريباً

المصدر: أستوكهولم - د.ب.أ

من المقرر أن تنشر عضو سابقة في الأكاديمية السويدية، المسؤولة عن اختيار الفائز بجائزة نوبل للأدب، كتاباً حول الجدل الذي أحاط بالأكاديمية العام الماضي.

ومن المقرر صدور الكتاب، الذي ستنشره كاتارينا فروستينسون، في 23 مايو المقبل، وفقاً لما أعلنته دار النشر «بولاريس» أمس.

وكانت فروستينسون تركت الأكاديمية في يناير الماضي، بعدما كانت عضواً بالأكاديمية منذ عام 1992.

وكانت الأكاديمية تعرضت عام 2018 لأزمة، بعدما تردد حدوث خرق لقواعد تضارب المصالح، وفضيحة تحرش تورط فيها جان كلود أرونو، زوج فروستينسون.

ودين أرونو بتهمتَي اغتصاب في ديسمبر الماضي، وتقدم بطعن على إدانته.

وفي محاولة لاستعادة الثقة، أرجأت الأكاديمية الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2018 حتى عام 2019.