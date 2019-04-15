بلقيس تغني في دبي باركس الجمعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف وجهة دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية يوم الجمعة المقبل النجمة بلقيس فتحي، التي ستحيي حفلاً أمام مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي، وستقدم باقة من أغانيها الشهيرة.

ويأتي الحفل ضمن أجندة فعاليات دبي باركس آند ريزورتس للاحتفال بإطلاق التذكرة السنوية الإماراتية التي تتيح للمواطنين دخول كل متنزهات الوجهة.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بأهازيج إماراتية ومأكولات شعبية وعروض ترفيهية في ريفرلاند دبي التي تستعد لتنظيم مسيرة كرنفالية، بمشاركة لاعبي الخفة والمؤدين الترفيهيين الذين يرتدون أزياء مبهرة بألوان علم دولة الإمارات، كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف الفنون التقليدية والحرف اليدوية عبر العديد من الأنشطة مثل رسومات الوجه والحناء.