احتفالات بانكوك بالعام التايلاندي الجديد.. أقل فوضوية

المصدر: بانكوك - رويترز

عمّت حالة من الفوضى شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك خلال احتفال السكان المحليين والسائحين بالعام التايلاندي الجديد، وتبادلوا إطلاق نوافير المياه من مدافع للاحتفال بهذه المناسبة.

وتقام مهرجانات المياه السنوية للاحتفال بالعام التايلاندي «سونجكران» في دول جنوب شرق آسيا، وتشمل لاوس وميانمار وكمبوديا، التي تقطنها أغلبية بوذية.

لكن الاحتفالات في بانكوك هذا العام كانت أقل فوضوية ومحدودة، نظراً إلى إلغاء الاحتفال بأحد أهم المزارات السياحية في العاصمة، بسبب الاستعدادات لتتويج ملك تايلاند الجديد خلال أسابيع قليلة.