تلفزيون دبي وقناة سما دبـي يفوزان بحقوق عرض أهم المسلسلات في رمضان 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2019، التي تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، التي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، بمشاركة نخبة من نجوم الإمارات والعالم العربي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام، ونجح في تقديم باقة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحيتين المادية والفكرية، مشيراً إلى سعي تلفزيون دبي، عاماً بعد عام، إلى تكريس علاقته المميزة مع نجوم الدراما في الإمارات والخليج والعالم العربي، بعد أن أثبت قدرته على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة، مؤكداً دعم تلفزيون دبي للأعمال التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، من خلال شراكاته مع العديد من شركات الإنتاج المهمة في الإمارات ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثها الدائم عن كتّاب جدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية.

وأضاف المنصوري إن خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، تعكس الحرص على تقديم أعمال مختارة تتميز بالمحتويين الفكري والاجتماعي الهادفين، وتعد من أفضل إنتاجات هذا العام، إذ عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتّاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والصدقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل ومع استراتيجية تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية، وتقديم أهم الأعمال الدرامية عبر قنواته المتابعة، من كل شرائح وفئات المجتمعات العربية، من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية والعربية، التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي تم إنتاجها هذا العام.

باقة متنوعة

تستعد شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، لعرض 12 مسلسلاً وعملاً درامياً وكوميدياً، خلال شهر رمضان، إذ تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والكوميدية الخليجية والعربية على شاشة تلفزيون دبي سبعة مسلسلات، هي:

حدود الشر «خليجي درامي»، وأجندة «خليجي درامي»، وسلاسل دهب «عربي درامي»، وأبوجبل «عربي درامي»، ولآخر نفس «عربي درامي»، وسوبر ميرو «عربي كوميدي»، وشطَّبنا «خليجي كوميدي».

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، خمسة مسلسلات تتضمن باقة من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي:

«الطواش» تراثي إماراتي، إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام 2019، حصري، سيناريو وحوار جمال سالم، إخراج عارف الطويل، بطولة أحمد الجسمي، مروان عبدالله، رزيقة طارش، وسعيد سالم.

و«ما أدراك ما أمي» خليجي درامي، و«الديرفة» خليجي درامي، و«منّي وفيني» خليجي درامي، و«شعبية الكرتون 13» إماراتي كوميدي، تأليف وإخراج حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

دورة متفردة

من جهتها، أكدت مديرة تلفزيون دبي، سارة أحمد الجرمن، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية متفردة، من خلال إنتاجات درامية خاصة، من مصر وسورية والكويت والسعودية، ما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشروعات الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشروعات درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي اختياراً أول للمشاهد العربي، وتأكيداً على دورها الريادي بأهمية المشاركة مع الجمهور في اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.

وحول المنافسة بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وبقية المؤسسات الإعلامية في الإمارات، قالت مديرة تلفزيون دبي إنه إذا لم تكن هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشة متميزة، كما أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي كالحال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية متكاملة، بعد أن استطاع استقطاب أهم الأسماء والإنتاجات الإعلامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، متمنية لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي التي حشدت نجوم الدراما الخليجية والعربية لتزيين شاشتها التي تسعى دائماً إلى تقديم المميز والأفضل على الدوام.

وقالت سارة الجرمن إنه بعد تألقها في رمضان الماضي على شاشة تلفزيون دبي، تعود سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة حياة الفهد، لتقدم للجمهور العربي مسلسلها الدرامي الجديد «حدود الشر»، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والكويتية.

في الوقت الذي تعود النجمة الكويتية هيا عبدالسلام في مسلسل «أجندة» كمخرجة وممثلة، وفي عودة إلى الأجواء الدمشقية التراثية تدور أحداث المسلسل السوري الجديد «سلاسل دهب»، ولمتابعي الدراما المصرية نصيب وافر من المتابعة الرمضانية، مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل «أبوجبل»، وللمرة الأولى تطل النجمة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، في عمل درامي يحمل اسم «لآخر نفس»، أما محبو الأعمال الكوميدية فموعدهم مع إيمي سمير غانم ونجوم مسلسلها الجديد «سوبر ميرو».

وللمرة الأولى يقدم تلفزيون دبي الفرصة لنجوم الكوميديا السعودية، لتقديم رؤيتهم الشبابية المتجددة من خلال سلسلة «شطبنا»، التي تكشف للجمهور العديد من جوانب حياتنا الاجتماعية والثقافية والرياضية، عبر تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة هزلية، مع السعودي يوسف أحمد، الذي يتحاور مع جانبه الآخر. ومن خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «الطواش» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وسيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نصّ للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، مروان عبدالله، رزيقة طارش، سعيد سالم، متناولاً فترة ظهور اللؤلؤ الاصطناعي في بداية الأربعينات من القرن الماضي.

ويعود المخرج الإماراتي حيدر محمد، مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة، مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة. ومع حكاية «فاطمة»، وحيدة والدها تاجر الأقمشة المعروف في السوق، يقدم النجم الكويتي محمد المنصور، مع نجوم المسلسل الدرامي الجديد «الديرفة».

وتطلّ النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الدرامي «وما أدراك ما أمي»، في الوقت الذي تقدم النجمة الكويتية صمود الكندري، مع نجوم الدراما الكويتية المسلسل الدرامي الجديد « منى وفيني».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.