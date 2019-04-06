بعد الطلاق.. ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم

المصدر: واشنطن - رويترز

توصل رئيس شركة أمازون التنفيذي، جيف بيزوس، وزوجته ماكينزي، إلى اتفاق تسوية قبيل طلاقهما، تجعل ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما يظل بيزوس أغنى الأغنياء. وقال الاثنان في تغريدتين منفصلتين على «تويتر»، أول من أمس، إن بيزوس سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة، وقيمتها 143 مليار دولار، بينما ستملك ماكينزي 25% من هذه الأسهم.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على «تويتر» في يناير الماضي، ما أثار قلق البعض من أن تنتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت، أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وستحصل ماكينزي على حصة في أمازون قيمتها نحو 36 مليار دولار.