في ربيع واشنطن.. أزهار كرز تتفتّح وطائرات ورقية تحلّق

المصدر: واشنطن - رويترز

ملأت طائرات ورقية وضحكات منطقة النصب التذكاري في العاصمة الأميركية واشنطن، أول من أمس، حيث جاءت عائلات للاحتفال بمهرجان الطائرات الورقية السنوي بالمدينة، الذي يُنظم في إطار المهرجان الوطني لتفتّح أزهار الكرز كل عام.

وخرج الآلاف في ذلك اليوم الربيعي المثالي، إذ ساعدت درجات حرارة الربيع والنسيم اللطيف المشاركين على تحسين فرص إطلاق الطائرات الورقية في السماء. ويُقام المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز في الفترة من 20 مارس إلى 14 أبريل. والأشجار حالياً في ذروة فترة الإزهار تقريباً، وتتوقّع هيئة الحدائق الوطنية أن تبلغ الذروة اليوم.