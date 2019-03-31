3 أحجار كريمة تشعّ بالفن الراقي على مسرح قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسدل مهرجان أبوظبي الستار على فعاليات دورته لهذا العام، بأمسية للفن الراقي قدمتها دار أوبرا باريس، على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، أول من أمس، بعنوان «جولز – جواهر» من إبداع جورج بالانشين.

ويستوحي عرض «جولز» عناصره من أعمال مصمم المجوهرات الشهير كلود أربلز، ويتألف من ثلاث لوحات تحتفي بثلاثة أحجار كريمة هي الزمرد والياقوت والألماس، ويجمع موسيقى ثلاثة من كبار مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية: فلوريه وسترافينسكي وتشايكوفسكي، أدتها «أوركسترا با دي لو» إحدى أعرق فرق الأوركسترا الفرنسية.

وشارك في العرض الذي أشرفت عليه مديرة الباليه في دار أوبرا باريس، أوريلي ديبون، 60 راقصاً وراقصة، في لوحات تحفل كل منها بأسلوب موسيقي ومزاج مختلف؛ فلوحة «الزمرد» التي اعتبرها بالانشين استحضاراً لفرنسا بأناقتها ورفاهيتها وأزيائها وعطورها تستذكر رقصات الرومانسيين الفرنسيين في القرن الـ19، بينما يسود لوحة «الياقوت» الطابع الشبابي، وهي ثمرة تعاون بين سترافينسكي وبالانشين، أمّا لوحة «الألماس» فتستحضر عظمة الإمبراطورية الروسية ومسرح ماريينسكي، حيث تدرب بالانشين.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إنّ «العرض العربي الأول لهذا العمل يعكس الدور العالمي للمهرجان في صناعة مشهد الثقافة والفنون، وفي بناء جسور التواصل بين منطقتنا والعالم، عبر الأعمال الكلاسيكية الرائدة في فنون الأداء والتشكيل وغيرها». وأضافت: «مع كوكبة مشاهير الفنانين، يجمع مهرجان أبوظبي الشرق بالغرب، ويمد جسور الحوار البناء والإيجابي عبر الفنون، مرسخاً مكانة الإمارات عالمياً، ودورها الثقافي وأثرها في التلاقي الإنساني لما فيه خير المجتمعات».

تكريم مسيرة

كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي المهرجان، قبيل العرض، مديرة الباليه في دار أوبرا باريس بمنحها جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2019 بالتعاون مع شوبارد، تقديراً لإسهاماتها في فن الباليه طوال مسيرة 32 عاماً قضتها في خدمة هذا الفن الراقي، وذلك منذ بدايتها عندما انضمت إلى باليه دار أوبرا باريس كراقصة وحتى اليوم.

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راقصاً وراقصة شاركوا في تقديم العرض.