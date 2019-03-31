غزوة تودّع «الزمن الجميل» في ليلة نجاة وجاسم وعبادي الجوهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ودّعت المتسابقة التونسية غزوة بن إبراهيم، برنامج الزمن الجميل، إثر حصولها، أول من أمس، على أدنى نسبة تصويت من الجمهور في نهاية الحلقة الثالثة من مرحلة العروض المباشرة التي تعرضها قناة «أبوظبي»، ليتأهل ثمانية مشتركين إلى تصفيات الحلقة المقبلة.

واحتفت الحلقة بالمطربة المصرية نجاة، والفنان الإماراتي الراحل جابر جاسم، إذ قدم المتسابقون مجموعة من أجمل أغنياتهما وسط حضور جماهيري واسع في المسرح الوطني بأبوظبي.

وتميز برنامج الزمن الجميل بحضور الفنان عبادي الجوهر ضيفاً على الحلقة الثالثة، وقدم ثلاثاً من أغنياته، هي «حبك سما»، و«حبيبتي كل العواذل تشابه»، و«يا بعيد الدار». وقال الجوهر في بداية الحلقة إن «برنامج الزمن الجميل يمثل فرصة مهمة للمواهب العربية الشابة، التي تتمتع بقدرات تؤهلها للظهور وإيصال صوتها». وتنوع أداء المتسابقين، فبينما قدمت غزوة بن إبراهيم أغنية «أما براوة»، شدا الفلسطيني أحمد عباسي بـ«عيون القلب»، وأدى المغربي علي المديدي «القريب منك بعيد»، وغنت المصرية صابرين النجيلي «إلا انت»، واختتم المصري محمد شطا المنافسات بأغنية «عاليادي اليادي».

وقدم أربعة متسابقين أغنيات لجابر جاسم، إذ أدى اليمني عمر ياسين «غزيل فلة»، واليمني موسى معيدي «نسيتونا حبايبنا»، والعراقي يوسف الصميدعي «سيدي يا سيد ساداتي»، وتألق المغربي أيوب التجاني بأغنية «آه يا ويلي».

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مشتركين تأهلوا إلى تصفيات الحلقة المقبلة من البرنامج.