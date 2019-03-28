الموسيقى البديلة.. «صلة الوصل» في وسط مدينة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جامعاً بين مجموعة من أبرز المواهب العربية في مجالات الموسيقى البديلة والفنون والثقافة، يعود مهرجان «وصلة» الموسيقي في الخامس من أبريل المقبل إلى دبي، ليقدم مجموعة من العروض التي سيؤديها فنانون وفرق من المنطقة، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً حتى 11 ليلاً.

وتشارك في مهرجان الموسيقى العربية البديلة، الذي سينطلق في «برج بارك» بوسط مدينة دبي، مجموعة من الفرق الموسيقية المميزة، من بينها: «كايروكي»، و«مسار إجباري»، و«مشروع ليلى»، و«السبعة وأربعين» و«المربع».

ومن موقعه في «برج بارك»، يحفل المهرجان بأجواء تفاعلية متنوّعة تعزز تجربة الجمهور، إلى جانب ما يحتضنه من عناصر ثقافية وفنية معاصرة تواكب العروض الموسيقية التي تلبي تطلعات الجمهور. ويتيح المهرجان فرصة للمواهب المقيمة في دبي لتقديم عروضها الخاصة في افتتاح واختتام الفعاليات، إذ سيشارك العازفون المحليون «نون»، ومنسق الموسيقى «كاروهات»، إضافة إلى فرقة البوب العربي المختلط «ريد أراوند»، وفرقة الروك المصرية «شفاف».

كما سيكون ضيوف المهرجان على موعد مع مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية، بما فيها المنطقة الإبداعية التي يقدمها مجتمع «بلاك كانفس كوميونيتي» مدعومة من منصة «فيس بوك» الرقمية للتواصل الاجتماعي.

ويمكن للضيوف استكشاف مواهبهم الإبداعية، إذ ستوظف هذه المنطقة الفنية المبتكرة أنشطة تفاعلية تجمع أفراد الجمهور بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والفنية. وتحتضن المنطقة متاهة ذات جدران ضخمة تقود الزوّار في نهايتها إلى عملٍ تركيبي يتيح للضيوف كتابة قصة جماعية، ما يعكس شعار مهرجان «وصلة» لهذا العام «أنا صلة الوصل».

وستتخلل المهرجان مجموعة من الأنشطة، والانغماس بتجربة تتيح أمام الزوار تعلّم حِرف جديدة والمشاركة في العديد من ورش العمل. وبدورها ستحتفي حلقات الإيقاع الحية بأداء الطبول العربية لتمكّن الجمهور من الانخراط في تجربة تلهب حماسهم. ومن الفعاليات كذلك جلسات الرسم على الوجوه مع ألعاب شهيرة، فضلاً عن الرسم بالحنة.

ضوء على مهن أصيلة

ينظم المهرجان العديد من ورش العمل، لتسليط الضوء على مهن عربية أصيلة، وتتضمن فنون الحياكة بسعف النخيل، إضافة إلى الرسم والتشكيل بالشموع. كما سيتضمن الحدث استعراضات شهيرة يقدمها راقصو التنورة والدبكة والهولا.

يشار إلى أن «وصلة» أطلق في نوفمبر2017 للاحتفاء بالإرث العريق للموسيقى ومختلف أوجه الثقافة العربية، ويستعد، عقب موسمين، لموسمه الجديد لتعزيز رؤيته وتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم المواهب العربية في جميع ميادين الفنون الإبداعية في المنطقة والارتقاء بها نحو مزيد من التطور.

من بين الفرق المشاركة في المهرجان:

«كايروكي»، و«مسار إجباري»، و«مشروع ليلى»، و«السبعة وأربعين» و«المربع».