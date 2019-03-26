بالصورة .. نجمة ستار أكاديمي زوجي صفعني ولكمني في الشارع!

المصدر: القاهرة- الإمارت اليوم

كشفت نجمة ستار أكاديمي المطربة شاهيناز ضياء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أنّ زوجها اعتدى عليها في الشارع أمام والدتها، وصفعها على وجهها ووجّه لها اللكمات، واعتدى على والدتها بالضرب ونزع الحجاب عن شعرها، ما أثار غضب المارة، كما أنّ كاميرات "الكافيه" الذي وقع أمامه الاعتداء، أثبتت صحة الواقعة، كاشفة عن تحريرها محضرًا في قسم الدقي، وعمل تقرير طبي بالاعتداءات عليها وعلى والدتها للحصول على حقهما.

وأضافت "أنا جيت على نفسي كتير، ولكن هذه المرة ضربني وأهانني في الشارع أمام المارة، واعتدى على أمي ولازم تكون في وقفة، وقالت إنّ سبب الخلاف هذه المرة قولتله أنا مسافرة وبصوّر كليب، فرفض لأنه لما ارتبطنا واتجوزنا كان ممانع إني أشتغل في الفن.