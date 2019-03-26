تشارلز أول أمير بريطاني يزور كوبا

المصدر: هافانا - رويترز

وصل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، إلى هافانا، في أول زيارة لأمير من أفراد الأسرة الملكية البريطانية لكوبا، التي يحكمها شيوعيون، حتى مع سعي الولايات المتحدة، أكبر حليف لبريطانيا، لعزل كوبا.

وبعد فترة وجيزة من وصوله على متن طائرة لسلاح الجوي الملكي البريطاني، وضع الأمير تشارلز إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لبطل الاستقلال خوسيه مارتي في ميدان الثورة بهافانا، الذي تهيمن عليه صور ضخمة لإيرنستو تشي جيفارا. وتأتي زيارة الأمير تشارلز التاريخية، التي تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة في منطقة الكاريبي. ومن المقرر أن يتناول ولي العهد البريطاني العشاء مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، ويتفقد منطقة بهافانا، ويزور مشروعات اجتماعية، ويحضر عرضاً لسيارات بريطانية قديمة. وتتماشى هذه الزيارة مع تطبيع أوسع للعلاقات بين الغرب وكوبا، كما أنها تأتي بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، التي وُصفت وقتها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين العدوين السابقين خلال فترة الحرب الباردة.