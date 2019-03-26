طائرة من دون طيار للبحث عن كائنات حية في المريخ

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طارت طائرة من دون طيار عبر كهف آيسلندي، ورسمت خريطة ثلاثية الأبعاد للمنطقة خلال دقائق، ضمن اختبار تجريبي لتقنية مخصصة للطيران فوق سطح المريخ.

ورسمت طائرة دون طيار خريطة ثلاثية الأبعاد لكهف آيسلندي ناجم عن تدفق الحمم البركانية باستخدام تقنية ليدار. ويرى علماء من «ناسا» ومشروع سيتي إمكانية لاستخدام هذه التقنية لرسم خرائط للكهوف الكثيرة التي تغطي القمر والمريخ، والبحث عن أي شكل من أشكال الحياة فيها، وفقاً لبحث جديد سيُقدَّم في الذكرى السنوية الـ50 لمؤتمر علوم القمر والكواكب.

ويتصور أندرو هورشلر، أحد إداريي شركة «آستروبوتيكس»، التي عقدت شراكة مع مؤسسة سيتي لهذا المشروع، مستقبلاً تستطيع فيه طائرات من دون طيار الغوص في كهوف بركانية، ورسم خرائط ثلاثية الأبعاد لها، والبحث عن أدلة على وجود المياه أو أي نشاط جيولوجي، لتجهيز البعثات المستقبلية بصورة أفضل. وقال هورشلر في بيان صحافي «قد تكون المركبات الفضائية الصغيرة المنصة الروبوتية المثالية لاستكشاف كهوف الحمم البركانية على الأرض والقمر والمريخ، لأنها لا تمس الأسطح القاسية وغير المستقرة داخل الكهوف ومجاري الحمم البركانية».

وعلى الرغم من أن «ناسا» طورت طائرة من دون طيار تشبه المروحية للطيران فوق سطح المريخ العام الماضي، يرى فريق البحث الجديد أن تزويد طائرة من دون طيار بمحركات دفع صغيرة قد يكون أفضل.

الطائرة ترسم خريطة ثلاثية الأبعاد خلال دقائق.