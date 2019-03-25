«مترو دبي للموسيقى» في محطة الختام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلى محطة الختام وصلت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي نظّمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مدار أسبوع، بمشاركة 25 موسيقياً عربياً وعالمياً، قدموا للجمهور باقة من الأساليب الموسيقية غير التقليدية.

وشارك الفنانون بعروض مُستلهَمة من ثقافات العالم المختلفة في محطات برج خليفة/‏‏دبي مول، ومول الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعددة، والاتحاد، وبرجمان، خلال فترتين صباحية ومسائية، إذ رُوعي أن تتركز العروض في الأوقات التي تعد الأكثر كثافة من ناحية إقبال مستخدمي المترو، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور للاستمتاع بالعروض الفريدة التي شملها الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

وقالت مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي: «لقد نجحت الدورة الأولى من المهرجان في اجتذاب الآلاف من مستخدمي مترو دبي، وكذلك الجمهور الذي حرص على زيارة المهرجان من غير مستخدمي المترو»، وأضافت أن العروض أسهمت في إضفاء أجواء احتفالية تعرف خلالها الجمهور إلى اتجاهات موسيقية مختلفة مستوحاة من العديد من ثقافات العالم، وتعكس حالة التنوع والثراء الثقافي التي تعيشها دبي.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، روضة المحرزي، تفاعل مستخدمي المترو مع فعاليات المهرجان التي شكّلت منصة مهمة لاستعراض إمكانات نخبة من المواهب العربية والعالمية؛ بما يعبر عن مكانة دبي مدينة عالمية تحتفي بالإبداع.

وأضافت أن «محطات مترو دبي بتصميمها المستقبلي شكّلت المكان الأمثل لاستضافة الفعاليات؛ كونها تتماشى مع طبيعة الحدث الإبداعية».

وخلال دورته الأولى، قدّم المهرجان للجمهور أساليب موسيقية فريدة، كما عزف فنانون على آلات ابتكروها بأنفسهم، فضلاً عن عرض باقة من طرق العزف المبتكرة، ما جعل من المهرجان إضافة نوعية قيمة للمشهد الإبداعي المتنامي في دبي.

وشاركت في المهرجان مجموعة من المواهب العربية، من بينها الفنانة الإماراتية الشابة خديجة سليم، ونخبة من الفنانين العالميين. وأدى فنانون مشاركون معزوفات مشتركة مزجوا خلالها الإيقاعات الشرقية بالغربية، ليقدموا للجمهور أسلوباً موسيقياً مختلفاً يعكس قدرة الموسيقى على أن تكون لغة عالمية يتشارك الجميع فهم مفرداتها والاستمتاع برسالتها.

شيماء السويدي:

«الدورة الأولى من المهرجان نجحت في اجتذاب الآلاف من مستخدمي مترو دبي، ومن غيرهم».

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موسيقياً عربياً وعالمياً شاركوا في المهرجان، الذي قُدّم في خمس محطات للمترو.