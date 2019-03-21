«الزمن الجميل» يشدو بطرب «الكبار» للأمهات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدّم قناة «أبوظبي»، غداً، حلقة خاصة من برنامج المسابقات الغنائية الطربي «الزمن الجميل»، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف اليوم.

وسيؤدي المشاركون التسعة من على مسرح مهرجان «أمّ الإمارات»، في أبوظبي، أغنيات لعمالقة الزمن الجميل تشدو للأم. كما سيقدمون مجموعة من الأغاني الإماراتية، من بينها «الله يا دار زايد»، بالإضافة إلى ست أغنيات من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال مدير عام «أبوظبي للإعلام»، الدكتور علي بن تميم: «إن الحلقة تؤكد أن (الزمن الجميل) ليس مجرد برنامج غنائي ترفيهي، بل هو نهج نسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على نجوم جدد قادرين على إحياء الفن الأصيل وتوظيفه في إيصال الرسائل السامية المؤكدة للعلاقة بين المواهب والفن الأصيل».