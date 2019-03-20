في مكة المكرمة.. سجادة مفروشة بمليون زهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة، أمس مهرجان الزهور الأول والأكبر من نوعه، إذ فرشت سجادة من الزهور بطول 185 متراً، وعرض 45 متراً، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.

وأعرب الفيصل، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن أمنياته في أن يتم التوسع في زراعة الزهور والمسطحات الخضراء لتشمل المشاعر كافة، مضيفاً أنه لابد أن تكون الجبال المحيطة بالمشاعر معرضاً للزهور.

ويحتوي المهرجان الذي سيستمر خمسة أيام، على أماكن مخصصة للأطفال، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

وعن أسباب اختيار مزدلفة لاحتضان المهرجان، ذكرت أمانة مكة المكرمة، أن الأسباب تعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول إليه، إضافة إلى ما سيقدمه المهرجان من تسليط للضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة.