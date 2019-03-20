كارين.. أول امرأة تفوز بشبيهة «نوبل للرياضيات»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أصبحت الأستاذة الفخرية في جامعة تكساس، الأميركية كارين كيسكولا أولينبيك، أول امرأة تفوز بجائزة «أبيل» النرويجية للرياضيات، التي توصف بأنها بمثابة «نوبل للرياضيات».

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن أولينبيك (76 عاماً)، وهي واحدة من مؤسسي التحليل الهندسي الحديث، فازت بالجائزة التي تبلغ قيمتها ستة ملايين كرون (700 ألف دولار)، بحسب الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب.

وقال رئيس اللجنة القائمة على منح الجائزة هانز مونتي كاس، إن أولينبيك كرمت بسبب «عملها الأساسي في التحليل الهندسي ونظرية القياس».

وولدت أولينبيك في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، إذ كانت الكبرى بين أربعة أبناء لأب مهندس وأم فنانة ومعلمة. وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة ميشيغان، والدكتوراه من جامعة برانديز.

وأطلقت جائزة أبيل للمرة الأولى في 2002، وتعد من أرفع الجوائز في الرياضيات، إحياء للذكرى رقم 200 لميلاد نيلز هنريك أبيل، عالم الرياضيات النرويجي.