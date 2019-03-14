«الزعيم» بخير.. ويعود إلى «فلانتينو»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بفيديو إعلاني ظهر فيه «الزعيم» عادل إمام، وسط كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسله «فلانتينو»، نفى المخرج والمنتج رامي إمام، على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، جميع الأخبار والشائعات الفنية التي راجت منذ فترة، وتناقلها عشّاق الفنان وجمهوره، عن صحة الفنان عادل إمام، من الصحافة المصرية.

وحسم رامي اللغط، الذي رافق خبر توقف عمليات تصوير المسلسل الجديد، الذي ينشغل عادل إمام بتصوير حلقاته، بسبب تدهور حالته الصحية، وتعرّضه لوعكة مفاجئة، قد تؤدي إلى انسحابه من الماراثون الدرامي الرمضاني.

بصحة جيدة

وبادر «ابن الزعيم» ومخرج العمل إلى نفي الخبر، في بيان أصدره، أخيراً، للتعليق على ما تم تداوله، مؤكداً أن المسلسل متواصل، ووالده عادل إمام بصحة جيدة، ولا صحة لكل الأخبار التي تم ترديدها عبر الشبكات الاجتماعية وبعض الصحف والمواقع، بل وانتهى فعلياً من تصوير 40% من مشاهده، في الوقت الذي انتهى فيه السيناريست أيمن بهجت قمر من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وهو وقت، اعتبره رامي إمام قياسياً، مقارنة بالتوقعات. وعمد المخرج إلى تشويق جمهور «الزعيم» لمتابعة العمل، من خلال طرح صور أحد مشاهد المسلسل، التي يظهر فيها عادل إمام محاوراً الفنان جميل برسوم، بحضور الفنان حمدي الميرغني، والفنانة داليا البحيري.

وعلق رامي إمام: «اليوم.. من تصوير مسلسل فلانتينو - رمضان - انتظرونا 2019».

يذكر أن العمل الجديد «فلانتينو»، الذي سيخوض السباق الرمضاني المقبل، من بطولة الفنان عادل إمام، والفنانين: دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وجميل برسوم، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين. أما التأليف فقد أوكل للمؤلف أيمن بهجت قمر، والإنتاج لشركة «ماجنوم»، التي يترأسها رامي إمام.

رجل أعمال

وتدور أحداث المسلسل حول قصص رجل أعمال ثري، يمتلك مدارس تعليم عالمية عدة، ومغامراته مع زوجته، صعبة المراس وصاحبة الشخصية الصارمة ومختلف مواقفها مع زوجها، الذي يلجأ إلى النزوات والمغامرات، ويواجه تعقيدات غير متوقعة ومصائر صعبة.

وكان العمل الجديد قد واجه في السابق جملة من المشكلات والأزمات العابرة، التي نجح أخيراً في تجاوزها، كان أبرزها رقابياً، بعد لجوء صناع العمل إلى تعديل السيناريو، ليتناسب مع متطلبات العرض التلفزيوني وضوابطه.

كما واجه العمل أزمة مادية تعلقت بالميزانية الموضوعة لعملية تسويقه في الفضائيات، التي حسمتها، أخيراً، شركة «إعلام المصريين»، التي ستتبنى عرض العمل على إحدى قنواتها في رمضان المقبل.

• رامي إمام أكد أن والده انتهى بالفعل من تصوير 40%، من مشاهده في العمل.