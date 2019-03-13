كوفلين: منذ فقدت بصري زادت ألوان عالمي رونقاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي 2019، وبالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، استضاف مسرح الصندوق الأسود، مساء أول من أمس، العرض الأول في العالم العربي لفنان الجاز، جاستين كوفلين، من وحي ألبومه الجديد «عائد إلى المنزل».

وتأتي مشاركة المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الأميركي الحائز العديد من الجوائز، كوفلين، في مهرجان أبوظبي ضمن جولته العالمية التي دشنها ترويجاً لألبومه الجديد الذي يقدم صورة صوتية للمنزل اختبرها خلال أسفاره.

وحول «عائد إلى المنزل» قال كوفلين: «منذ أن فقدت بصري تماماً، أصبحت أدرك محيطي بطريقة مختلفة كلياً، فبدلاً من السواد القاتم أرى مخيلتي تنبض بالألوان والأشكال المختلفة، وتمتلئ كل لحظة بأطياف من الألوان الزرقاء والخضراء والحمراء والأرجوانية والذهبية على خلفية سوداء ورمادية، تمتد إلى ما لا نهاية، وتتراقص هذه الألوان على إيقاع العالم من حولي، فعندما أدخل غرفة أو أسمع صوتاً أو كلمةً أو أستمع إلى أداء حي لفرقة موسيقية، يتحرك طيف الألوان والأشكال في عقلي متناغماً مع ما أسمعه، ومنذ فقدت بصري في سن الـ11، زادت ألوان عالمي رونقاً وباتت أكثر حيوية»، وأضاف: «يعكس عنوان الألبوم (عائد إلى المنزل) الأشكال المختلفة التي اختبرت بها مفهوم المنزل حول العالم، بينما تجسد المقطوعات الموسيقية العواطف المختلفة المرتبطة بكل مكان على حدة». وتستمر أمسيات البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي حتى 30 الجاري.