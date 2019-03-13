هند البلوشي على شاشة «الإمارات» السبت

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحلّ الفنانة الكويتية، هند البلوشي، ضيفة على البرنامج الاجتماعي الحواري «هذا أنا»، الذي تقدمه الإعلامية، ندى الشيباني، يوم السبت، على شاشة قناة الإمارات.

وخلال الحلقة، التي تذاع مساء السبت المقبل، تطل هند، بعفويتها وبأجوبتها الجريئة والصريحة، على عدد من القضايا التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتطرق إلى موقفها من أشياء تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى مسيرتها في مجال الدراما والمسرح، وجديدها الذي سيرى النور خلال رمضان المقبل.

وتكشف الفنانة الكويتية أيضاً عن محطات فارقة في حياتها الشخصية، وطموحاتها ومخاوفها وأحلامها المهنية والخاصة.