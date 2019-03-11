سائح ألماني: مدين بحياتي لسروال جينز

المصدر: ويلنغتون - د.ب.أ

قال سائح ألماني إنه مدين بحياته لسرواله الجينز، بعد أن تمكن من تحويل ذلك السروال إلى ما يشبه سترة إنقاذ حين فُقد في البحر لمدة تصل إلى نحو ثلاث ساعات قبالة سواحل نيوزيلندا.

وذكرت صحيفة «هيرالد أون صنداي» أن السائح، أرنه موركه، من شمال ألمانيا، الذي أبحر مع أخيه على يخت طوله 12 متراً من أوكلاند إلى البرازيل، سقط من على متنه، وهو يرتدي «تي شيرت» وسروال جينز في السادس من شهر مارس الجاري.

وقال الرجل (30 عاماً): «لحسن الحظ، كنت أعرف حيلة تتعلق بالجينز.. ومن دون الجينز ما كان لي أن أكون هنا اليوم، إنه حقاً الشيء الذي أنقذني».

وأوضح أنه حوّل سرواله إلى أداة للطفو باستخدام أسلوب تعتمده قوات البحرية الخاصة.

وتابع: «أخذتُ نفساً عميقاً وخلعتُ سروالي الجينز وعقدته من أسفل لينتفخ، وسحبته فوق الماء وكان الهواء بداخله ودفعته تحت المياه، وكان لي بمثابة سترة نجاة مرتجلة».

وبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة، رصدت مروحية إنقاذ الرجل، وكتبت له النجاة.