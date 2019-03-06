وداع لاغرفيلد.. دموع جميلات وحداد على ممشى الأزياء

المصدر: باريس - رويترز

افتتحت دار أزياء شانيل عرض آخر مجموعة لمصمم الأزياء الشهير الراحل، كارل لاغرفيلد، بدقيقة من الصمت حداداً عليه، أمس، مع توافد أصدقائه ومساعديه ومن عملوا معه على باريس، للاحتفاء بمسيرة رجل كان مسؤولاً عن إبداعات دار الأزياء الفرنسية على مدى 35 عاماً. وتوفي لاغرفيلد في نهاية فبراير الماضي عن عُمر 85 عاماً.

وتحول ممشى الأزياء إلى أرض يكسوها ما يشبه الجليد، وبدا التأثر واضحاً على عارضات لم يستطعن منع دموعهن.

وشاركت النجمة، بينيلوبي كروز، في العرض بثوب أبيض يغطيه الريش، كما ظهرت الممثلة، كارا ديليفين، على الممشى مع عارضات أخريات بعد الافتتاح.

وعبر مكبرات للصوت، استمع الحضور لكلمات بصوت مصمم الأزياء الراحل وهو يروي كيف بدأ العمل مع شانيل عام 1983.