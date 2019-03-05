تيمبرليك: أعتز بكل لحظة مع جيسيكا بيل

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

نشر المغني الأميركي، جاستين تيمبرليك، رسالة رقيقة إلى زوجته الممثلة الأميركية الحسناء، جيسيكا بيل، بمناسبة عيد ميلادها الـ37، مؤكداً فيها أنه يعتز بكل لحظة يعيشها معها.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، عن نجم موسيقى الـ«آر آند بي» والبوب (38 عاماً)، قوله بمناسبة عيد ميلاد زوجته، إنه يشعر بأنه محظوظ جداً، بسبب زواجه منها.

ونشر جاستين مجموعة من الصور، التي تجمعه وزوجته على صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام»، وكتب أسفلها: «أنت أكثر إنسان رائع قابلته في حياتي. فأنت تجعلينني أبتسم وأضحك وأحب الحياة أكثر مما كنت أتخيل».

وقال المغني الشهير: «أعتز بكل لحظة معك، ولا أطيق الانتظار من أجل قضاء سنوات كثيرة أخرى وأنا أفعل الشيء نفسه.. لكن، بشكل جديد.. عيد ميلاد سعيد».

وكان جاستين، الذي سبق له الارتباط بنجمة البوب، بريتني سبيرز، والممثلة الأميركية الشهيرة كاميرون دياز، قد أعلن خطبته هو وجيسيكا في ديسمبر من عام 2011، وزواجهما في أكتوبر 2012، وأنجبا ابنهما الوحيد في أبريل 2015.