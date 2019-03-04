كلاب بملابس ملونة تخطف الأنظار في «ريو»

المصدر: ريو دي جانيرو - رويترز

تبارى محبو الكلاب في استعراض حيواناتهم الأليفة خلال مهرجان سنوي للكلاب، نظم في شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أول من أمس. ويجتذب المهرجان السنوي الكلاب من مختلف الأنواع والأحجام، ويزينها أصحابها بملابس متعددة الأشكال والألوان.

ويحمل المهرجان اسم بلوكاو، وهي كلمة مركبة باللغة البرتغالية تعني مهرجان الكلاب.

ويحظى الحدث بشعبية بين كثيرين من سكان منطقة بارا دا تيجوكا في غرب ريو، وهو جزء من كرنفال سنوي له شهرة عالمية.

ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من ستة ملايين شخص إلى شوارع ريو للمشاركة في مئات الاحتفالات الكرنفالية.