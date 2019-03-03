«طيران الإمارات» تفوز بجائزة «أفضل مقصورة درجة أولى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت «طيران الإمارات» جائزة «أفضل مقصورة درجة أولى ورجال أعمال في الشرق الأوسط» في حفل جوائز مجلة «كوندي ناست ترافيللر». ومنحت جوائز هذا العام بناء على تصويت المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي، لأفضل تجارب السفر، ضمن فئات عدة.

تسلم الجائزة نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في «طيران الإمارات»، خالد بالجافلة، خلال حفل نظم في دبي، بحضور جمع من رواد صناعة الطيران في المنطقة.

واستثمرت «طيران الإمارات»، خلال السنوات الماضية، في منتجات وخدمات جعلت تجربة المسافرين أفضل، إذ أدخلت تحسينات على مقصوراتها، ووفرت مزيداً من خيارات الترفيه والطعام.