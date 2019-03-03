10 مواهب تتنافس على لقب «الزمن الجميل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تأهل 10 متسابقين بعد تقييم أدائهم في اللون الطربي الأصيل، إلى مرحلة العروض المباشرة لبرنامج «الزمن الجميل»، الذي تعرضه قناة «أبوظبي» مساء كل يوم جمعة.

وشهدت منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل تجارب الأداء في «الزمن الجميل» ظهور المتسابقين للمرة الأولى أمام لجنة التحكيم مع تقديم معظمهم أغانٍ طربية صعبة. وأكدت اللجنة المكوّنة من الفنانين مروان خوري وأنغام وأسما لمنور، جودة المواهب التي وصلت إلى هذه المرحلة، وهو ما سيجعل من مرحلة العروض المباشرة على مستوى عال من الأداء.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية اختيار المتأهلين الـ10 من أصل 19 متسابقاً، كانت صعبة، في ظل الأداء القوي الذي قدمه المتسابقون، واستحق معظمهم من خلاله التأهل للمراحل المقبلة، وهو ما فرض على اللجنة الالتزام بمعايير البرنامج والعلامات، على الرغم من تقاربها لضمان تأهل أفضل الأصوات وأكثرها جدارة فقط إلى مرحلة العروض المباشرة التي تفصلهم عن لقب البرنامج.

وسعى المتسابقون إلى تقديم أفضل أداء لديهم لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، في ظل تحدي التعامل مع المرافقة الموسيقية التي وجدت معهم للمرة الثانية منذ بداية البرنامج.

أصوات مميّزة

ونجح موسى معيدي (السعودية) في التأهل بعد أدائه أغنية «معك التحية يا نسيمة الجنوبي» لفنان العرب محمد عبده. وقال مروان خوري إن موسى توجّ اللحن الجميل للأغنية بصوته العاطفي والحساس، معتبراً أنه خير ممثل لبلده في البرنامج. في حين قالت أنغام إن موسى يمتلك المقومات ليكون من بين أهم الأصوات الطربية خلال السنوات المقبلة.

وتأهلت غزوة إبراهيم (تونس)، التي أدّت أغنية «قالوا حبيبك مسافر» للفنانة ذكرى محمد، ونالت بها إشادة لجنة التحكيم، إذ أكدت أسما لمنور أنها استمتعت بجمال وحنية صوت المتسابقة.

وضمن أيوب تجاني (المغرب) التأهل بعد أداء متميز في أغنية «يا معلمني الحب» لعبدالحليم حافظ، وحظي بإعجاب لجنة التحكيم، على الرغم من صعوبة الأغنية بالنسبة لعمر المتسابق الصغير. في حين تألق أحمد عباسي، لينال الإشادة أيضاً من اللجنة على أدائه، الذي وصفته بـ«القريب من القلب»، إضافة إلى حضوره، وحُسن اختياره للأغنية وصوته «البكائي».

واستطاع العراقي يوسف الصميدعي، تجاوز الهفوات في المراحل السابقة، ليقدم بشكل قوي أغنية «يا طيور الطايرة» للفنان كوكب حمزة، ويتأهل معها إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

أداء جميل

وحجز علي المديدي (المغرب) مكانه بين المتأهلين بعد حضور متميز وصوت قوي نال إعجاب لجنة التحكيم، التي صفقت له مع نهاية الأداء. وقالت أسما لمنور إن جمال صوت علي لم يترك لها صواباً، في حين وصفه مروان خوري بنجم الغناء الكلاسيكي في البرنامج.

أما محمد شطا (مصر) فكان من بين المتأهلين، على الرغم من وصف أدائه من قبل لجنة التحكيم بغير الثابت.

كما نجحت صابرين النجيلي (مصر) في التأهل للمرحلة المقبلة بعد تقديم أداء جميل في أغنية «في يوم وليلة» للراحلة وردة، إلى جانب كل من مواطنتها نادين عمر التي غنت الأغنية ذاتها، وعمر ياسين (اليمن)، الذي حاز ثناء لجنة التحكيم لتحسن أدائه إلى الأفضل عن المراحل السابقة.

يشار إلى أن المرحلة الرابعة شهدت إقصاء كلاً من إياد بشير (الأردن)، وأحمد نافع ومحمد طارق ومازن عزيزي (مصر)، ودعاء عبدالنور وياسين الورديغية (المغرب)، وعمر فتحي (فلسطين)، وعمر درار (تونس)، وعمر شيخو (لبنان)، وأثنت لجنة التحكيم على الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل للمراحل المقبلة، مشيرة إلى تمتعهم بالخامة الغنائية المناسبة.

وتنوعت أسباب الإقصاء بين عدم تقديم الأداء المطلوب، وسوء اختيار الأغنية غير المناسبة لطبيعة الصوت، وعدم تطور الأداء والأخذ بالملاحظات التي حصلوا عليها في المراحل السابقة. وسيجري عرض حلقات العروض المباشرة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، إذ سيجري خلالها تقييم المتسابقين المتأهلين، مع منح الجمهور فرصة التصويت للمرشح الذي يفضلونه، لتمكينه من الانتقال إلى المراحل الختامية من البرنامج، في حين سيجري إقصاء أصحاب الأصوات الأقل حظاً بتصويت الجمهور.

نجوم

تستضيف حلقات برنامج «الزمن الجميل» المباشرة ثماني من نجوم الغناء في العالم العربي، ليشاركوا مع المتأهلين الـ10 في الغناء، وفي إحياء ذكرى فن الزمن الجميل، من خلال تخصيص كل حلقة من العروض الثمانية المباشرة، للاحتفال باثنين من عمالقة الفن الطربي الأصيل.

يذكر أن المتأهلين إلى المراحل المتقدمة من البرنامج يحصلون على دعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم ومواهبهم الغنائية، في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بلقب البرنامج.

المتسابقون سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم لضمان التأهل.