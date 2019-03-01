ثعلب وحصان وقرش في تصاميم «فاشن ستار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت المشتركة، رنيم شعبان، من المملكة العربية السعودية، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، الذي يبث على شاشة «تلفزيون دبي» وقناة «دبي ون»، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثانية من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية، ريم عكرا، وعارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، وعضو لجنة التحكيم، نديم شماس، إلى جانب المذيعة ليلى بن خليفة.

وطلبت ريم عكرا في بداية الحلقة من المشتركين الجدد، في الموسم الرابع، تقديم تصاميم مستوحاة من الحيوانات التي يحبها كل مشترك، قبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت رناد حفني من السعودية، ومجد موسى من لبنان، حيث اختارت المشتركة السعودية الفهد الأسود في حين اختار المشترك اللبناني «الطاووس»، وقدمت المشتركة ابتسام سلمان من البحرين تصميمها الخاص المستوحى من «البجعة السوداء»، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك حسن بن عياش من تونس، الذي استوحى تصميمه من سمك «القرش»، قبل أن تقدم المشتركة إيمان رمَّال من لبنان تصاميمها المستوحاة من «الحرباء»،

إلياس والي من الجزائر إختار «الثعبان» ، ومحمد خباجي «موجا» من مصر إختار «النمر الأسود» ، وكارولين سكاكيني من فلسطين، إختارت «الحصان»،و قدم كل من رنيم شعبان من السعودية، وأحمد البلوشي من سلطنة عمان، وكوثر وزاد من المغرب، تصاميمهم، حيث لم تنل المشترك السعودية أي نجمة ذهبية بعد اختيارها «طائر الجنة»، لتبقى في دائرة الخطر، كذلك الحال بالنسبة إلى المشتركة المغربية التي لم تنل كذلك أي نجمة ذهبية، بعد اختيارها «التمساح الاستوائي»، فيما نال المشترك العماني نجمتان ذهبيتان، ليبقى كذلك في دائرة الخطر بعد اختياره «الصقر» لتصاميمه المقدمة.

وبعد فاصل قصير واجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، أنقذت ريم السعيدي المشترك الجزائري إلياس والي، وأنقذ نديم شماس المشترك العماني أحمد البلوشي، فيما قررت ريم عكرا استبعاد المشتركة رنيم شعبان من المملكة العربية السعودية، من المنافسات قائلة إنها لن تكون نجمة «فاشن ستار».