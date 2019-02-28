50 ألف راغب في التطوع بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في أجواء شهدت إقبالاً واهتماماً بالمشاركة من فئات مختلفة؛ استقبل برنامج المتطوعين لدى إكسبو 2020 دبي طلبات المتطوعين في منطقة حتا.

وأجرى فريق البرنامج خلال زيارة له أخيراً إلى «وادي هب» مقابلات لتحديد اهتمامات المتطوعين، وتوجيههم لممارسة واجبهم الوطني باستضافة أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وسيشارك 30 ألف متطوع في إكسبو 2020 دبي؛ ليكون لهم دور محوري في إنجاز كم كبير من الفعاليات والأنشطة والحوارات الموسعة التي سيضمها موقع إكسبو 2020 خلال كل يوم من أيام الحدث.

وبلغ عدد الذين أبدوا رغبتهم في التطوع حتى الآن أكثر من 50 ألفاً من المواطنين والمقيمين، وبدأ العديد منهم بالفعل بالاستفادة من فرص المشاركة في مسيرة الإعداد والتحضير لانطلاق الحدث.

وقالت مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، عبير جاسم الحوسني: «ليس بغريب على أهل الإمارات إقبالهم الكبير على التطوع والمشاركة في إنجاح الحدث العالمي المرتقب؛ وهو ما يجسد الوعي المجتمعي في إماراتنا الحبيبة، إذ يعي الجميع أن إكسبو 2020 لكل الإماراتيين، ولكل من يعيش على أرضنا الطيبة، وندعو الجميع ليكونوا في الصفوف الأمامية لاستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعريفهم بقيم وعادات دولتنا الأصيلة».

وأضافت «يعمل فريق التطوع على إشراك شرائح المجتمع كافة، والاستفادة من تنوع وغنى مجتمع الإمارات الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، والانضمام إلى الحدث الذي يرفع شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)»، مؤكدة أن البرنامج سيتيح للمتطوعين الفرصة للتعلم والتواصل وبناء العلاقات مع المشاركين الدوليين وملايين الزوار الذين يسعون لتحقيق مستقبل أفضل.

ويفتح برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي أبوابه أمام المواطنين والمقيمين، بمن فيهم طلاب الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم. ويمكن لأي شخص أن يصبح متطوعاً بغض النظر عن تمتعه بأي خبرة سابقة في هذا المجال؛ إذ يتيح البرنامج لمنتسبيه الفرصة ليكونوا جزءاً من حدث استثنائي.

وسيفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم في 20 أكتوبر 2020 لاستضافة الملايين من الزوار الذين سيعيشون تجارب فريدة من نوعها في أجنحة الموضوعات، وأجنحة المشاركين والمساحات العامة.

• 30 ألف متطوع سيكون لهم دور في إنجاز الفعاليات والحوارات اليومية التي سيضمها إكسبو دبي.

عبير الحوسني:

• «الإقبال على المشاركة في إنجاح الحدث العالمي يجسد الوعي المجتمعي في إماراتنا الحبيبة».