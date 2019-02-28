30 زهرة.. «تحت ضوء القمر» في حتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خاضت 30 زهرة من منتسبات «مفوضية مرشدات الشارقة»، اللاتي تراوح أعمارهن بين سبعة و11 عاماً، مغامرة اختبرن خلالها مهاراتهن في التعامل مع ظروف غير مألوفة، إذ انطلقن في رحلة تخييم إلى مدينة حتا، ضمن ورشة عمل نظمتها المفوضية بعنوان «تحت ضوء القمر».

ومكنّت الورشة الزهرات من تطوير مهاراتهن في الطبيعة البرية، وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق، إضافة إلى تعلم أساليب جديدة لمواجهة التحديات عن طريق منهج التعليم التجريبي.

وحصلت كل الزهرات على شارة «عالم المرشدات»، بعد نجاحهن في إكمال تدريباتهن أثناء رحلة التخييم.

وكانت المفوضية قد نظمت ورشة عمل لـ30 زهرة من منتسباتها تحت عنوان «المخترعون الصغار»، لتحفيز خيالهن وقدراتهن الإبداعية، وتشجيعهن على التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب تنمية مهاراتهن في حل المشكلات.

وفي نهاية الورشة حصلت الزهرات المشاركات على شارة «الفن» وتقلدنها بكل فخر وثقة.

• الزهرات حصلن على شارة «عالم المرشدات» بعد نجاحهن في إكمال تدريباتهن.