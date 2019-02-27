عبدالله صقر يروي تجربة «الخشبة»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر الاتحاد في قناة القصباء بالشارقة، مساء اليوم، الكاتب عبدالله صقر، ليتحدث عن تجربته، ويرافق الفعالية معرض صور خاص بمجموعته القصصية «الخشبة».

ويعد صقر، وهو من مواليد دبي عام 1952، وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات منذ عام 1987، رائد فن القصة لقصيرة في الإمارات، إذ تعد مجموعته القصصية «الخشبة» الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أول مجموعة لكاتب إماراتي، كما كتب المقالة والشعر النبطي، إضافة إلى الاحتراف الرياضي في كرة القدم، وبدأه لاعباً، ثم مدرباً، ثم مديراً لأكاديمية رياضية.