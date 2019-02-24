«ناسا» توافق على رحلة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: كيب كنافيرال - رويترز

أعطت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) موافقتها النهائية، أول من أمس، لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لقيام مركبة مصممة حديثاً بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس المقبل.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسة أمام مساعي «سبيس إكس» لمساعدة «ناسا» على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأميركية المأهولة، الذي توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء في 2011.

ومنحت «ناسا» شركة سبيس إكس 2.6 مليار دولار، وشركة بوينغ 4.2 مليارات دولار لبناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأميركيين من وإلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر أبحاث موجود على بعد 402 كيلومتر من الأرض.