«ناشونال جيوغرافيك».. 100 مليون متابع على «إنستغرام»

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلنت «ناشونال جيوغرافيك» عن وصول عدد متابعيها على «إنستغرام» لما يفوق 100 مليون متابع، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحصل على هذا الرقم الهائل من المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بتبادل الصور ومقاطع الفيديو، ولينضم حسابها بذلك إلى المشاهير الذين حصلوا على لقب الأكثر متابعة على «إنستغرام» مثل «بيونسي» و«كيم كارداشيان» و«جاستن بيبر» و«تايلور سويفت» وغيرهم. ويذكر أن علاقة «ناشونال جيوغرافيك» لم تنقطع مع التصوير منذ 130 عاماً، أي منذ نشر أول صورة فوتوغرافية في مجلتها عام 1889 وحتى عصرنا الحالي، بما يشمله من تقدم تكنولوجي قادت فيه «ناشونال جيوغرافيك» التصوير الفوتوغرافي حتى أصبحت أكثر العلامات التجارية متابعة على موقع مشاركة الصور الأول في العالم.

من جهته، قال المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات «فوكس»، سانجاي راينا: «توفر لنا (إنستغرام) ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى طرقاً جديدة نحكي من خلالها، لمتابعينا في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، قصصاً مرئية رائعة، وذلك عبر عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تُلهم الناس وتشجعهم على الاهتمام بكوكب الأرض، نحن فخورون لأن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشغف (ناشونال جيوغرافيك)».

وأضاف راينا:«تمتد قصص (ناشونال جيوغرافيك) المرئية إلى جميع أنحاء العالم باللغات المحلية، فعلى سبيل المثال يُمكن للمتابعين مشاهدة القصص المحلية للمنطقة العربية على حساب ناشونال جيوغرافيك أبوظبي @NategeoAbuDhabi».